Giriş Tarihi: 6.5.2022 19:16Son Güncelleme: 6.5.2022 19:20
Son dakika: Küba'da tarihi otelde patlama! Otel binası çöktü
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Son dakika bilgisine göre Küba'da tarihi bir otelde patlama meydana geldi. Otelin bir kısmının çöktüğü belirtiliyor. İçeride çok sayıda kişi var.
Son dakika haberleri... Küba'da tarihi bir otelde patlama meydana geldi. Otel binası çöktü. Küba'nın başkenti Havana'da tarihi otelde büyük bir patlama yaşandı. Otelin bir kısmı çökerken içeride çok sayıda yaralının olduğu belirtildi..
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Son dakika: Küba'da tarihi otelde patlama! Otel binası çöktü