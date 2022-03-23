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Giriş Tarihi: 23.3.2022 11:47 Son Güncelleme: 23.3.2022 12:15

Son dakika | Lavrov'dan dikkat çeken Rusya Ukrayna savaşı çıkışı: NATO ile direkt çatışma...

Son dakika | Lavrov’dan dikkat çeken Rusya Ukrayna savaşı çıkışı: NATO ile direkt çatışma...

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı sürerken Rusya'dan NATO'ya flaş bir çıkış geldi. Savaşın 28. gününde Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları yoğunlaşırken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı son dakika açıklamasında "Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ve NATO direkt çatışmaya yol açabilir" dedi.

Son dakika haberi... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 28'nci gününe girdi. Rus güçlerinin dün geceden bu yana Kiev'e saldırıları sürerken taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre, Rusya'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. NATO Liderler Zirvesi öncesinde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO'ya 'Barış Gücü' uyarısında bulundu. Lavrov 'Direkt çatışmaya neden olur' dedi.

Lavrov açıklamalarında "Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir" ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca Ukrayna ile görüşmelerin zorlu olduğunu, Kiev'in sürekli pozisyonunu değiştirdiğini dile getirdi.

Polonya geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya uluslararası barış gücü misyonu gönderilmesi ve savunması için gerekli araçların verilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 28. gününe girerken Rus güçlerinin Kiev'e saldırıları sürüyor. Rus güçlerinin Kiev'in Nyvky semtine düzenlediği saldırıda 2 müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.

Öte yandan, Ukrayna basınında yer alan haberde, Kiev'de dün geceden bu yana bir alışveriş merkezi de dahil, bazı bölgelerin Rus güçlerince hedef alındığı belirtildi. Kiev'deki saldırılarda en az 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 15 bin 600 askerini, 101 uçağını, 124 helikopterini ve 517 tankını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-23 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 15 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 101 uçak, 124 helikopter, 517 tank, 1578 zırhlı araç, 267 top, 80 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1008 araç, 4 hafif sürat teknesi, 70 yakıt aracı ve 42 insansız hava aracını da kaybetti.

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Son dakika | Lavrov'dan dikkat çeken Rusya Ukrayna savaşı çıkışı: NATO ile direkt çatışma...
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