Son dakika | Lavrov’dan dikkat çeken Rusya Ukrayna savaşı çıkışı: NATO ile direkt çatışma...

Son dakika haberi... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 28'nci gününe girdi. Rus güçlerinin dün geceden bu yana Kiev'e saldırıları sürerken taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre, Rusya'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. NATO Liderler Zirvesi öncesinde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO'ya 'Barış Gücü' uyarısında bulundu. Lavrov 'Direkt çatışmaya neden olur' dedi.