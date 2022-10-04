Son dakika | Libya mutabakatı sonrası gelen tepkilere Dışişleri’nden sert tepki: Hukuka aykırı

"SAYGIYA DAVET EDİYORUZ"

AB'nin, egemen üçüncü ülkeler arasındaki anlaşmalar hakkında yorum yapacak veya hüküm verecek uluslararası bir yargı organı olmadığını söyleyen Bilgiç, "Bu nedenle, hem AB'yi hem de AB'ye üye ülkeleri sınırlarını ve yetkilerini aşmamaya, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine uygun olarak devletlerin egemenliklerine ve eşitliklerine saygı göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE YUNANİSTAN'DAN TEPKİ

Mutabakat sonrası Ancak bu haber özellikle Avrupa ile Yunanistan'ı rahatsız etti. Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı yasal olarak görmediklerini ifade etti.

Spano "Avrupa Birliği, 2019'da bu mutabakata karşı duruşunu açıkça göstermiştir ve bu konudaki yaklaşımımız değişmedi. 2019'daki Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırası üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor ve yasalara uygun değildir. Yeni anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı fakat bu konuda daha fazla açıklamaya ihtiyacımız var" sözlerine yer verdi.