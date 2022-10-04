Son dakika | Libya mutabakatı sonrası gelen tepkilere Dışişleri’nden sert tepki: Hukuka aykırı

Son dakika haberi: Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata Avrupa ile Yunanistan'ın yaptığı itirazlar sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Yapılan açıklamada "İki egemen devletin anlaşmasına itiraz uluslararası hukuka aykırıdır" sözlerine yer verildi.Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı konusunda Avrupa Birliği ve Yunanistan tarafından yayımlanan açıklamalar hakkında soruyu yanıtladı.
Bilgiç, "Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur. İki egemen devlet arasında işbirliğine yönelik bu anlaşmaya itiraz edilmesi hem uluslararası hukuka, hem de BM'nin temel ilkelerine aykırıdır" dedi.
BM'NİN TEMEL İLKELERİNE AYKIRI
Bilgiç, Türkiye ile Libya Milli Birlik Hükümeti arasında imzalanan zaptın hidrokarbonlar alanında karada ve denizde ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini öngördüğünü belirterek, "Mutabakat Zaptı hakkında Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur. İki egemen devlet arasında işbirliğine yönelik bu anlaşmaya itiraz edilmesi hem uluslararası hukuka, hem de BM'nin temel ilkelerine aykırıdır. Maksimalist deniz yetki alanı talepleriyle ve bu çerçevede yayımladığı ruhsat sahalarıyla sadece ülkemizin değil, Libya'nın da meşru haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan'ın Türkiye-Libya ilişkilerinin daha da ilerletilmesini önleme çabaları sonuç vermeyecektir. AB'nin ise, Yunanistan'ın maksimalist taleplerine ve samimi diyalogdan kaçan ve uluslararası yargı yollarını tıkayan tutumuna destek olması hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.
"SAYGIYA DAVET EDİYORUZ"
AB'nin, egemen üçüncü ülkeler arasındaki anlaşmalar hakkında yorum yapacak veya hüküm verecek uluslararası bir yargı organı olmadığını söyleyen Bilgiç, "Bu nedenle, hem AB'yi hem de AB'ye üye ülkeleri sınırlarını ve yetkilerini aşmamaya, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine uygun olarak devletlerin egemenliklerine ve eşitliklerine saygı göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
AVRUPA VE YUNANİSTAN'DAN TEPKİ
Mutabakat sonrası Ancak bu haber özellikle Avrupa ile Yunanistan'ı rahatsız etti. Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı yasal olarak görmediklerini ifade etti.
Spano "Avrupa Birliği, 2019'da bu mutabakata karşı duruşunu açıkça göstermiştir ve bu konudaki yaklaşımımız değişmedi. 2019'daki Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırası üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor ve yasalara uygun değildir. Yeni anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı fakat bu konuda daha fazla açıklamaya ihtiyacımız var" sözlerine yer verdi.
YUNANİSTAN PANİKTE
Yunanistan manşetleri ise Libya haberinden çok Avrupa'nın mutabakata tepkisinde bahsetti. Ayrıca mutabakat duyurusu sonrası Yunanistan ile Mısır'ın bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
LİBYA'DA İÇ SAVAŞ
Libya, Afrika'nın en büyük petrol rezerv ülkesi. Ancak ülkede meydana gelen iç karışıklar nedeniyle bu imkanlara ulaşılamıyor. Libya'daki hidrokarbon üretimi ve ihracatı son yıllarda iç savaştan ciddi anlamda etkilendi.