Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, İsveç'İn NATO üyeliği ile ilgili soruya yanıt veren Bakan Fidan, "NATO'ya üye olacak ülkeler terörle mücadele etmeliler" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Fidan'dan çarpıcı açıklamalar: TBMM İsveç'e NATO vizesi verecek mi? | Video

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto açıklamalarında "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür. Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan yaptığı son dakika açıklamalarda ise şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz. Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Bu konuda uluslararası işbirliğini artırmaya devam edeceğiz.

İSVEÇ'E NATO VİZESİ VERİLECEK Mİ?

İsveç'in üyeliği konusunda Macaristan ile koordinasyon içerisinde hareket etmekteyiz.

Bu değişiklikler çok yeni yapıldığı için bunların pratikte atılması zaman alıyor. NATO'ya üye olacak ülkeler terörle mücadele etmeliler