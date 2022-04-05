Son dakika | Macaristan’da facia! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Sabah saatlerinde Macaristan'da korkunç bir olay yaşandı. Seyir halindeki bir minibüs trene çarparak, treni raylardan çıkardı. Kaza nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ifade etti.

"KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Bir polis mensubunun basına verdiği demeçte, "Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. O nedenle ölü sayısını belirleyemiyoruz" dediği ifade edildi.

YEREL BİR AJANS: 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan yerel bir haber sitesi ise 7 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyerek, tren vagonu, helikopter ambulansı ve birkaç ambulansın bulunduğu bir fotorğafın elinde olduğunu iddia etti.

Ayrıntılar geliyor...