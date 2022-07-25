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Giriş Tarihi: 25.7.2022 15:16 Son Güncelleme: 25.7.2022 15:16

Son dakika: Maymun Çiçeği bir ülkede daha görüldü

Son dakika: Maymun Çiçeği bir ülkede daha görüldü

Dünya genelinde 75'ten fazla ülkeye yayılan maymun çiçeği Japonya'da da görüldü. Ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

Dünya genelinde 75'ten fazla ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü Japonya'da da görüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkede ilk maymun çiçeği vakasına Tokyo çevresinde rastlandı.

Ülkede ilk vakanın görülmesinin ardından alarm seviyesi 1'e çıkarılırken, hükümet, maymun çiçeği salgınıyla mücadelede yol haritası belirlemek için çalışma ekibi oluşturdu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmesinin ardından Japonya, hafta sonu yurt dışındaki vatandaşlarına hastalığa karşı daha tedbirli olmaları çağrısı yapmıştı.

DSÖ, şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Son dakika: Maymun Çiçeği bir ülkede daha görüldü
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