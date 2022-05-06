Son dakika bilgisine göre Al Jazeera, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın içerisinde yer alan Kıble Camii’nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail polisinin patlayıcılar nedeniyle bölgeye bomba uzmanı çağırdığını aktardı.
Son dakika haberleri... Al Jazeera, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan Kıble Camii'nde iki adet ev yapımı patlayıcı bulunduğunu bildirerek, İsrail polisinin patlayıcılar nedeniyle bölgeye bomba uzmanı çağırdığını aktardı.
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Son dakika: Mescid-i Aksa'da bomba alarmı! Patlayıcı uzmanları çağırıldı