Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Macron’un açıklamaları talihsiz

Son dakika haberleri... Açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz

Fransa bazı Afrika ülkelerine geri dönmekte zorlanıyorsa Türkiye yardımcı olabilir. Türkiye Afrika'da seviliyor. Onları eşit ve ortak görüyoruz. Macron'un Türkiye karşıtı açıklamaları talihsiz.

Tahıl sevkıyatı devam ediyor. Kalıcı bir ateşkese yönelik adımlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu savaşın uzaması özellikle enerji krizi, gıda krizi gibi önemli krizlerle bizleri karşı karşıya bıraktı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da "Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler" ifadelerini kullandı.