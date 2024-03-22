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Giriş Tarihi: 22.3.2024 20:44 Son Güncelleme: 22.3.2024 21:10

SON DAKİKA | Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi.. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.

SON DAKİKA | Moskova’da konser salonunda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Rus basını, saldırının gerçekleştirildiği konser salonunda yangın çıktığını ve konser salonuna yakın bir noktada patlama meydana geldiğini bildirdi.

İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler:

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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SON DAKİKA | Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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