SON DAKİKA | Moskova’da konser salonunda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Rus basını, saldırının gerçekleştirildiği konser salonunda yangın çıktığını ve konser salonuna yakın bir noktada patlama meydana geldiğini bildirdi.
Moskova'daki Crocus gösteri merkezine silahlı saldırı gerçekleştirildi.— Sabah (@sabah) March 22, 2024
İlk belirlemelere göre saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Saldırganların kamuflaj giymiş 3 kişi olduğu açıklandı. pic.twitter.com/Cbk94SepQ8
İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler:
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