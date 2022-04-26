Son dakika | Moskova’daki kritik toplantı sonra erdi! Müzakereler olumlu sonuç verecek mi? Rusya çok net konuştu

BM İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Görüşmelerin, harap olmuş liman kenti Mariupol için insani yardım koridorlarına odaklanması da bekleniyordu. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada Lavrov, Ukrayna'da insani müdahaleyi kolaylaştırmak için BM ve Kızıl Haç ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi. Görüşmeleri sırasında kendisinin ve Guterres'in genel olarak BM'nin geleceği ve potansiyel ortaklıklar hakkında konuştuklarını söyledi.