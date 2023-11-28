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Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:37 Son Güncelleme: 28.11.2023 15:39

Son dakika | MOSSAD ve CIA Katar'da bir araya geldi

Son dakika | Ateşkesin uzatılması için yapılan görüşmeye Mısır'da katılıyor

Son dakika | MOSSAD ve CIA Katar’da bir araya geldi

srail dış istihbarat servisi Mossad Başkanı David Barnea'nın "insani aranın" uzatılması ve esir takasının sürdürülmesi konusunu görüşmek üzere Doha'ya gittiği bildirildi.

Times of Israel'in haberine göre, Barnea, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" daha da uzatılması ve taraflar arasındaki esir takasının devam etmesini görüşmek üzere Katar'a gitti.

Barnea'nın Doha'da Katarlı yetkililer ve ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Başkanı Bill Burns ile görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı.

Geçen hafta da Katarlı yetkililerin Mossad Başkanı Barnea ve diğer yetkililerle görüşmek üzere İsrail'e geldiği bildirilmişti

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Son dakika | MOSSAD ve CIA Katar'da bir araya geldi
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