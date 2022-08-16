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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor! MSB, 5 geminin daha yola çıktığını açıkladı
Giriş Tarihi: 16.8.2022 08:33 Son Güncelleme: 16.8.2022 08:40

Son dakika | Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor! MSB, 5 geminin daha yola çıktığını açıkladı

Son dakika | Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı devam ediyor! MSB, 5 geminin daha yola çıktığını açıkladı

Son dakika: Ukrayna'dan tüm dünyaya yapılan tahıl sevkiyatı tam hızla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 5 geminin daha ülkeden ayrıldığını ifade etti. Yapılan açıklamada gemilerin müşterek koordinasyon merkezinde denetleneceği kaydedildi.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin önderliğinde imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından Ukrayna'dan tahıl yüklü gemiler dünyaya açılmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl taşıyan 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Yuzhny'den 2, Çornomorsk'tan 3 olmak üzere, mısır ve buğday yüklü 5 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.

4 GEMİ DE DENETLENECEK

Açıklamada, ayrıca bugün Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 geminin de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetleneceği kaydedildi. MSB, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; 2'si Yuzhny, 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek." sözlerine yer verdi.

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Son dakika | Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı devam ediyor! MSB, 5 geminin daha yola çıktığını açıkladı
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