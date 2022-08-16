Son dakika | Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı devam ediyor! MSB, 5 geminin daha yola çıktığını açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin önderliğinde imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından Ukrayna'dan tahıl yüklü gemiler dünyaya açılmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl taşıyan 5 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Yuzhny'den 2, Çornomorsk'tan 3 olmak üzere, mısır ve buğday yüklü 5 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.

4 GEMİ DE DENETLENECEK

Açıklamada, ayrıca bugün Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 geminin de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetleneceği kaydedildi. MSB, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; 2'si Yuzhny, 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek." sözlerine yer verdi.