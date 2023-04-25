Son dakika! MSB’den Moskova’da dörtlü toplantı açıklaması...

Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları arasında düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Moskova'ya gitti.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ve ülkelerin İstihbarat Başkanlarının yer aldığı toplantıya ilişkin detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.