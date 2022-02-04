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Giriş Tarihi: 4.2.2022 16:33 Son Güncelleme: 4.2.2022 16:40

Son dakika: MSB'den Yunanistan'a tepki: Derhal son verin

DHA
Son dakika: MSB’den Yunanistan’a tepki: Derhal son verin

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada "Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilip donarak hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin, "Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir" açıklaması yapıldı.

DÜNYA MİLLETLERİNİN YÜREĞİNİ SIZLATMAKTAN VAZGEÇMELİDİR

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hayata tutunmak için çıktıkları yolculukta Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları, her şeyleri alınan ve bu insanlık dışı muamele neticesinde soğuk havada donarak hayatlarını kaybeden göçmenlerin görüntüleri 7'den 70'e herkesi derinden üzmüştür. Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir. İnanıyoruz ki Yunan halkı da bu görüntüleri utançla, yüreği sızlayarak izlemiş ve göçmenlere yapılan muameleyi nefretle karşılamıştır. Bu eylemler artık Avrupa Birliği'nin de dikkatini çekmelidir" denildi.

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Son dakika: MSB'den Yunanistan'a tepki: Derhal son verin
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