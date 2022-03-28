Son dakika | Müzakere öncesi Rusya’dan ezber bozan açıklama: Değişiklik istemiyoruz

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşı bir aydan fazla süredir devam ediyor. Dün yapılan müzakere açıklamasından sonra ise tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Ukrayna lideri Zelenskiy'den ise müzakere öncesinde dikkat çeken bir son dakika açıklaması geldi. Financial Times'ın haberine göre Zelenskiy, Rusya'ya yeşil ışık yaktı.
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Zelenskiy, koşullarının kabul edildiği durumda Rusya'nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO'dan vazgeçme ve nükleer silah çalışmalarını sonlandırma taleplerine onay verebileceğini söyledi.
"HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYORUZ"
Reuters'tan geçen bir habere göre ise Interfax haber ajansının yaptığı açıklamaya göre, bu defa yeşil ışık Rusya'dan geldi. Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev'n yaptığı bir son dakika açıklamasına göre ise Rusya, Ukrayna'da hükümet değişikliği istemiyor.