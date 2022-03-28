Son dakika | Müzakere öncesi Rusya’dan ezber bozan açıklama: Değişiklik istemiyoruz

"HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYORUZ"

Reuters'tan geçen bir habere göre ise Interfax haber ajansının yaptığı açıklamaya göre, bu defa yeşil ışık Rusya'dan geldi. Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev'n yaptığı bir son dakika açıklamasına göre ise Rusya, Ukrayna'da hükümet değişikliği istemiyor.