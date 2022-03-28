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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Müzakere öncesi Rusya'dan ezber bozan açıklama: Değişiklik istemiyoruz
Giriş Tarihi: 28.3.2022 16:41 Son Güncelleme: 28.3.2022 16:47

Son dakika | Müzakere öncesi Rusya'dan ezber bozan açıklama: Değişiklik istemiyoruz

Son dakika | Müzakere öncesi Rusya’dan ezber bozan açıklama: Değişiklik istemiyoruz

Son dakika haberi: Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili umutlar Türkiye'nin arabuluculuk rolüyle yeniden yeşermeye başladı. Tüm gözler İstanbul'a çevrilmişken, Rusya'dan ise ilginç bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Batılıların inatla üzerinde durduğu 'Rusya, Ukrayna'da rejim değişikliği istemiyor' iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşı bir aydan fazla süredir devam ediyor. Dün yapılan müzakere açıklamasından sonra ise tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Ukrayna lideri Zelenskiy'den ise müzakere öncesinde dikkat çeken bir son dakika açıklaması geldi. Financial Times'ın haberine göre Zelenskiy, Rusya'ya yeşil ışık yaktı.

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Zelenskiy, koşullarının kabul edildiği durumda Rusya'nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO'dan vazgeçme ve nükleer silah çalışmalarını sonlandırma taleplerine onay verebileceğini söyledi.

"HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYORUZ"

Reuters'tan geçen bir habere göre ise Interfax haber ajansının yaptığı açıklamaya göre, bu defa yeşil ışık Rusya'dan geldi. Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev'n yaptığı bir son dakika açıklamasına göre ise Rusya, Ukrayna'da hükümet değişikliği istemiyor.

BATI'NIN ALGI OPERASYONUNA VURGU

Patrushev bunun Batı'nın Rusya'nın amacının bu olduğuna yönelik bir iddiası olduğunu söyleyerek, Moskova'nın 'Ukrayna'da yaptığı özel operasyonda' amacın bu olmadığına dikkat çekti.

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Son dakika | Müzakere öncesi Rusya'dan ezber bozan açıklama: Değişiklik istemiyoruz
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