Son dakika | NATO başvurusu sonrası Finlandiya’da harekete geçti: Türkiye’ye geliyorlar...

Rusya Ukrayna Savaşı sonrası NATO üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin vetosuna takılmıştı. İki ülkenin terör örgütlerine destek nedeniyle Türkiye'nin vetosu sonrası İspanya'nın başkenti Madrid'de tarafalar bir araya gelmişti. Burada İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin tüm taleplerini yerine getireceklerini taahhüt etmişti. Bu kapsamda Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Türkiye'ye gelecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ ve PKK'lı teröristlerle ilgili görüşme gerçekleştirmek üzere heyet gönderecek.
Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri, 25 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek.
Görüşmelerde, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Finlandiya heyetine FETÖ ve PKK mensubu teröristlerin iadesi talebini tekrarlayacak. Ayrıca görüşmelerde, teröristlerin eylemleri delilleriyle anlatılacak.
FİNLANDİYA'DAN İSTENEN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ LİSTESİ
FETÖ
Adil Erol
Zeynel Abidin Karadiş
Cevdet Vurunbigi
İbrahim Sönmez
Mehmet Demir
Abdülkadir Yılmaz
PKK
Tekin İstekli
Sultan Aktepe
Sezgin Çırık
Zaman Yeşilmen
Ecevit Akıncı
Burcu Ser
İSVEÇ'TEN TÜRKİYE'YE MEKTUP
Öte yandan İsveç de benzer bir talepte bulunmuştu. İsveç basını, ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson'ın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta Ankara ziyaretine hazır olduğunu belirttiğini aktardı.
İsveç'in en büyük günlük gazetelerinden Aftonbladet'in haberine göre ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığı ile mektup gönderdi. Mektupta Kristersson'un, "Umarım (NATO üyeliği) bu konu hakkında kısa süre içinde ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara'ya gelmeye hazırım" ifadelerini kullandığı belirtildi. Türkiye ile özellikle terörle mücadelede olmak üzere çeşitli düzeylerde iş birliğini derinleştirmek istediğini vurgulayan Kristersson'ın, "Türkiye'nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK ve diğer tüm terör örgütleri ile bunların kollarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz" dediği belirtildi.
Kristersson'ın ayrıca, "Hükümetim, bu terörist grupların faaliyetlerini önlemek için Türkiye ile terörle mücadele iş birliğini yoğunlaştıracaktır. Bu alanda İsveç Güvenlik Polisi ve Adalet Bakanlığı'nın yakın zamanda Ankara'ya yaptığı ziyaretler, iş birliği için güçlü platformlar oluşturmayı başardı" ifadelerine yer verildi. İki ülke arasında farklı alanlardaki iş birliği konusuna da değinen Kristersson'ın, "Kültür, ticaret ve diğer siyasi alanlarda daha fazla iş birliği yapmalıyız. Yeni hükümetimdeki bakanlar bu geniş gündemi ilerletmek için inisiyatif almaya istekli" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
ERDOĞAN RANDEVU TALEBİNİ KABUL ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'Randevu verin, gelsin' dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.