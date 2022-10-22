Son dakika | NATO başvurusu sonrası Finlandiya’da harekete geçti: Türkiye’ye geliyorlar...

Kristersson'ın ayrıca, "Hükümetim, bu terörist grupların faaliyetlerini önlemek için Türkiye ile terörle mücadele iş birliğini yoğunlaştıracaktır. Bu alanda İsveç Güvenlik Polisi ve Adalet Bakanlığı'nın yakın zamanda Ankara'ya yaptığı ziyaretler, iş birliği için güçlü platformlar oluşturmayı başardı" ifadelerine yer verildi. İki ülke arasında farklı alanlardaki iş birliği konusuna da değinen Kristersson'ın, "Kültür, ticaret ve diğer siyasi alanlarda daha fazla iş birliği yapmalıyız. Yeni hükümetimdeki bakanlar bu geniş gündemi ilerletmek için inisiyatif almaya istekli" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ERDOĞAN RANDEVU TALEBİNİ KABUL ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'Randevu verin, gelsin' dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.