Son dakika | NATO Zirvesi resmen başladı!

Tüm dünya Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'ne kilitlendi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Liderl3i tek tek karşıladı ardından NATO Liderleri'nin aile fotoğrafı çektirdi. NATO Zirvesi öncesi Stoltenberg öenmli açıklamalarda bulundu.

SAVUNMA ALANINDA YENİ YATIRIMLAR

Stoltenberg açıklamalarına, Litvanya'ya teşekkür ederek başladı. Bugün birçok farklı kararın alınacağını belirten Stoltenberg, Ukrayna ve NATO'nun olması gereken konumunu konuşacaklarını söyledi. Savunma konusunda yeni planlar ve savunma sanayisindeki yatırımlar üzerine konuşulacağını belirtti.