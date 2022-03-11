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Giriş Tarihi: 11.3.2022 11:47 Son Güncelleme: 11.3.2022 11:59

Son dakika | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi

İHA
Son dakika | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi

Türkiye diplomasi merkezi olmayı sürdürüyor. Dün Antalya'da gerçekleşen kritik Rusya Ukrayna zirvesinin ardından bugün de önemli bir görüşme gerçekleşti.  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu için geldiği Antalya’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere dün gece saatlerinde kente gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sabah saatlerinde forumun düzenleneceği NEST Kongre Merkezi'ne geldi. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Yürüyerek merkeze giren Stotenberg'e, Bakan Çavuşoğlu salonları tanıttı ve bilgilendirmeler yaptı. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra ikili görüşmeye geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme yapacak.

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Son dakika | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi
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