Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik
Giriş Tarihi: 15.2.2022 15:19 Son Güncelleme: 15.2.2022 15:36

Son Dakika | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik

Son Dakika | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik

Bir son dakika haberine göre Rusya'nın bazı askeri birliklerinin döndüğü açıklaması üzerine konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik" sözlerine yer verdi.

Rusya öğlen saatlerinde bazı askeri birliklerin tatbikatının bittiğini ifade ederek, birliklerin üslere geri döndüğünü ifade etti. Her daim tatbikat yaptıklarının altını çizen Rusya Savunma Bakanlığı savaş iddialarının Batı'nın manipülasyonu olduğunu söyledi. Savunma Bakanlığı'nın ardından bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi. Zaharova, "15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek." dedi.

"BİR İŞARET YOK"

NATO Genel Sekreteri Jess Stoltenberg ise Brüksel'deki bir toplantı öncesi flaş açıklamalarda bulunarak "Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik. Ancak Rusya'nın yaptıklarını izlemeye ve yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"MEKTUBA YANIT"
Stoltenberg, NATO'nun hala Moskova'nın güvenlik önerilerine yanıtını beklediğini söyleyerek, "Rusya'dan mektubumuza yakında bir yanıt alacağımızı umuyoruz" dedi. NATO'nun bunu ciddi bir gerilim azaltma olarak sayması için hem birliklerde hem de ağır teçhizatta 'önemli ve kalıcı bir geri çekilme' istediğini söyledi. Stoltenberg aynı zamanda birliklerin hızlıca ileri geri hareket ettirilebileceğini de söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA