Son Dakika | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik

Rusya öğlen saatlerinde bazı askeri birliklerin tatbikatının bittiğini ifade ederek, birliklerin üslere geri döndüğünü ifade etti. Her daim tatbikat yaptıklarının altını çizen Rusya Savunma Bakanlığı savaş iddialarının Batı'nın manipülasyonu olduğunu söyledi. Savunma Bakanlığı'nın ardından bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi. Zaharova, "15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek." dedi.

"BİR İŞARET YOK"

NATO Genel Sekreteri Jess Stoltenberg ise Brüksel'deki bir toplantı öncesi flaş açıklamalarda bulunarak "Ukrayna sınırlarında Rus askeri personelinin azaldığına dair bir işaret görmedik. Ancak Rusya'nın yaptıklarını izlemeye ve yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.