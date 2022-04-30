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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: NATO ile Rus savaş uçakları havada karşı karşıya geldi! Sivil uçaklar tehlike altında...
Giriş Tarihi: 30.4.2022 14:41 Son Güncelleme: 30.4.2022 14:58

SON DAKİKA: NATO ile Rus savaş uçakları havada karşı karşıya geldi! Sivil uçaklar tehlike altında...

AA
SON DAKİKA: NATO ile Rus savaş uçakları havada karşı karşıya geldi! Sivil uçaklar tehlike altında...

Son dakika haberine göre; NATO ülkelerine ait savaş jetleri ile Rus savaş jetleri Baltık Denizi ve Karadeniz'de karşı karşıya geldi. NATO uçakları, Rus savaş uçaklarını geri ittirirken gerilim tırmandı. Sivil uçaklar tehlike altında...

NATO hava güçlerinin konuşlandığı Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, Baltık Denizi ve Karadeniz'de konuşlanmış NATO jetleri son 4 günde birkaç kez Rus uçaklarını takip ederek önünü kestiği belirtildi.



NATO radarlarının 26 Nisan'dan bu yana Baltık Denizi ve Karadeniz'de bir dizi kimliği belirsiz uçağı takip ettiği, NATO jetlerinin ise yaklaşmakta olan uçağın önünü kesip kimliğini tespit etmek için hızlıca havalandığı belirtildi. Açıklamada bu rutinin, NATO güçlerinin 'hazır ve hızlı müdahale etme yeteneklerini gösterdiği' ifade edildi.

SİVİL UÇAKLAR İÇİN POTANSİYEL RİSK

Açıklamada ayrıca "Rus askeri uçakları genellikle konumlarını ve irtifalarını gösteren bir transponder kodu iletmez, uçuş planı bildirmez veya hava trafik kontrolörleri ile iletişim kurmaz, bu da sivil uçaklar için potansiyel bir risk oluşturur. Önü kesilen Rus uçağı asla İttifak hava sahasına girmedi ve müdahaleler güvenli ve rutin bir şekilde gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı.

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SON DAKİKA: NATO ile Rus savaş uçakları havada karşı karşıya geldi! Sivil uçaklar tehlike altında...
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