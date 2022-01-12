Son dakika! NATO: Rusya saldırırsa büyük bedel öder

Son dakika haberleri... Ukrayna-Rusya hattındaki gerilimi düşürmek için Rusya ve NATO, Brüksel'deki NATO karargahında görüşme gerçekleşti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya saldırırsa büyük bedel öder" dedi.

GERGİN KARELER!

Brüksel'de başlayan toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko ve Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin, NATO-Rusya Konseyi huzurunda medyaya poz verdi. Ancak toplantıdaki gerilim fotoğraflara da yansıdı.