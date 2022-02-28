Son dakika: NATO Ukrayna’ya silah sağlamaya başladı

- Belçika

Ukrayna'ya 5 bin otomatik silah, 200 tanksavar yardımının yanı sıra 3 bin 800 ton yakıt sağlayacak olan Belçika, NATO ve AB'nin bilgisi dahilinde miğfer, yelek ve yön cihazları gibi malzemenin bulunduğunu koruyucu askeri ekipmanı Ukrayna'ya yolladı.

Belçika hükümeti, gelecek dönemde de NATO bünyesinde Romanya'ya 300 asker gönderecek.

- Yunanistan

Yunanistan, Ukrayna'ya Polonya üzerinden aralarında C-130 tipi 2 nakliye uçağı ile askeri malzemenin yanı sıra insani yardım sağlayacak.

- Çekya

Çekya, Ukrayna halkına destek için makineli tüfek ve keskin nişancı silahlarının yanı sıra mühimmat gönderiyor.

- Bulgaristan

Bulgaristan hükümeti, Ukrayna'ya insani ve askeri lojistik yardım yapacak.

- Finlandiya

Finlandiya, 2 bin kurşun geçirmez yelek, 2 bin miğfer, 100 sedye ve iki acil tıbbi bakım istasyonu yardımı için harekete geçti.

- Kanada

Kanada yönetimi daha önce, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında NATO'yu desteklemek için Letonya ve çevredeki bölgeye ek olarak 460 kadar Kanada Silahlı Kuvvetleri üyesi ve 7,8 milyon dolarlık askeri malzeme gönderdi.

Kanada, son olarak, Ukrayna'ya 25 milyon dolar değerinde ek askeri malzeme yardımında bulunulduğunu açıkladı.