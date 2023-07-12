Son dakika | Zirvede flaş Ukrayna açıklaması: Hiç olmadığı kadar NATO’ya yakın

Son dakika haberleri: Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nde açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stolteberg, "Ukrayna hiç olmadığı kadar NATO'ya yakın" sözlerine yer verdi.

"SİNYALLER ÇOK ÖNEMLİ"

Ukrayna lideri Zelenski flaş açıklamalarda bulunarak kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.Herkesin şunu anlamasını istiyoruz. Bizler medeni insanlarız. Ukrayna olarak topraklarımızda bir savaş varken NATO üyesi olamayacağımızın farkındayız. Ancak sinyallerin olması çok önemli. Ukrayna'nın bir üye ülke olması ile alakalı olarak çok fazla toplantı yaptık" dedi.

STOLTENBERG'DEN AÇIKLAMALAR

Stoltenberg de yapmış olduğu açıklamada, "Pek çok farklı açıdan toplantılar yapıyoruz. Alınan kararları bir arada alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in katılımında protesto ettikleri gibi Rusya, Ukrayna'yı da protesto edecek. Ancak Ukrayna kendi yolunu seçme hakkına sahip. Konsey için önemli olan şu: Katılımdan ziyade entegrasyon konusu önemli. Moskova'nın NATO'nun kimin üyesi olacağı konusunda bir kararı olamaz. Bugün aldığımız kararla Ukrayna'yı NATO'ya daha da yaklaştırıyoruz. Moskova buna karar verecek değil" dedi.

Ayrıntılar geliyor...