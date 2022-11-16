Son dakika | NATO’dan kritik açıklamalar: Füze kime ait? Son noktayı koydular...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı son dakika açıklamada; "Elimizde kasıtlı olduğuna dair bir kanıt yok. Bu olay büyük ihtimalle Ukrayna savunma roketlerinin Rus saldırı roketlerine hedeflenmesi sonucunda oldu. Bu Ukraya'nın hatası değil" dedi. Stoltenberg " Tüm müttefiklerimizi korumak için gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
GEREKEN ADIMLARI ATIYORUZ
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Stoltenberg, 'Hava ve deniz savunma gücümüzü artırdık, NATO müttefiklrimizle devamlı olarak daha fazla ne yapmamız gerekiyor diye bakıyoruz. Müttefikliğin doğu sınırında varlığımızı güçlendirmek için gereken adımları atıyoruz" dedi.
Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları...
PUTİN TEHLİKELİ DURUMLAR YARATIYOR
Putin tehlikeli durumlar yaratıyor. Rusya hava saldırıları düzenliyor ve sivil hedefleri vuruyor. Bunu kendisi tehlikeli bir hale getiriyor.
DOĞU SINIRINDAKİ VARLIĞIMIZ ARTTI
Bizim doğu sınırındaki varlığımız karada denizde ve havada arttı. Bizim hava savunma sistemimizi de artırdı. Bunun kasıtlı olup olmadığına dair bir bilgimiz yok. Rusya'nın da saldırı yaptığına dair bir bilgimiz yok. Ukrayna'da devam eden savaş hala tehlikeli. Biz varlığımızı orada değerlendiriyoruz. Burada daha fazla varlığımız olacak. İttifakın doğusuna ekipman yerleştireceğiz. Bunların hepsi bizim hava savunma sistemimizi artıracak.