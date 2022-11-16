Son dakika | NATO’dan kritik açıklamalar: Füze kime ait? Son noktayı koydular...

Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları...

PUTİN TEHLİKELİ DURUMLAR YARATIYOR

Putin tehlikeli durumlar yaratıyor. Rusya hava saldırıları düzenliyor ve sivil hedefleri vuruyor. Bunu kendisi tehlikeli bir hale getiriyor.

DOĞU SINIRINDAKİ VARLIĞIMIZ ARTTI

Bizim doğu sınırındaki varlığımız karada denizde ve havada arttı. Bizim hava savunma sistemimizi de artırdı. Bunun kasıtlı olup olmadığına dair bir bilgimiz yok. Rusya'nın da saldırı yaptığına dair bir bilgimiz yok. Ukrayna'da devam eden savaş hala tehlikeli. Biz varlığımızı orada değerlendiriyoruz. Burada daha fazla varlığımız olacak. İttifakın doğusuna ekipman yerleştireceğiz. Bunların hepsi bizim hava savunma sistemimizi artıracak.