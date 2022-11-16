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Giriş Tarihi: 16.11.2022 14:49 Son Güncelleme: 16.11.2022 15:17

Son dakika | NATO'dan kritik açıklamalar: Füze kime ait? Son noktayı koydular...

Son dakika haberi... NATO'da gerçekleşen kritik Polonya toplantısının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önemli açıklamalarda bulundu. Savaşın sürmesinin tehlikeli durumlara neden olduğunu belirten Stoltenberg, füzenin Rusya'ya ait olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.

Son dakika | NATO’dan kritik açıklamalar: Füze kime ait? Son noktayı koydular...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı son dakika açıklamada; "Elimizde kasıtlı olduğuna dair bir kanıt yok. Bu olay büyük ihtimalle Ukrayna savunma roketlerinin Rus saldırı roketlerine hedeflenmesi sonucunda oldu. Bu Ukraya'nın hatası değil" dedi. Stoltenberg " Tüm müttefiklerimizi korumak için gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

GEREKEN ADIMLARI ATIYORUZ

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Stoltenberg, 'Hava ve deniz savunma gücümüzü artırdık, NATO müttefiklrimizle devamlı olarak daha fazla ne yapmamız gerekiyor diye bakıyoruz. Müttefikliğin doğu sınırında varlığımızı güçlendirmek için gereken adımları atıyoruz" dedi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları...

PUTİN TEHLİKELİ DURUMLAR YARATIYOR

Putin tehlikeli durumlar yaratıyor. Rusya hava saldırıları düzenliyor ve sivil hedefleri vuruyor. Bunu kendisi tehlikeli bir hale getiriyor.

DOĞU SINIRINDAKİ VARLIĞIMIZ ARTTI

Bizim doğu sınırındaki varlığımız karada denizde ve havada arttı. Bizim hava savunma sistemimizi de artırdı. Bunun kasıtlı olup olmadığına dair bir bilgimiz yok. Rusya'nın da saldırı yaptığına dair bir bilgimiz yok. Ukrayna'da devam eden savaş hala tehlikeli. Biz varlığımızı orada değerlendiriyoruz. Burada daha fazla varlığımız olacak. İttifakın doğusuna ekipman yerleştireceğiz. Bunların hepsi bizim hava savunma sistemimizi artıracak.

NATO UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN BİR PARÇASI DEĞİL

NATO Ukrayna'daki savaşın bir parçası değil.

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Son dakika | NATO'dan kritik açıklamalar: Füze kime ait? Son noktayı koydular...
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