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Giriş Tarihi: 3.2.2022 12:20 Son Güncelleme: 3.2.2022 12:31

Son dakika | Rusya Ukrayna sınırında tehlikeli hamle! NATO rakam verdi

Son dakika | Rusya Ukrayna sınırında tehlikeli hamle! NATO rakam verdi

Son dakika... Rusya Ukrayna krizi ile ilgili NATO'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı, son iki günde Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördük." dedi.

Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı, son iki günde Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördük."

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Son dakika | Rusya Ukrayna sınırında tehlikeli hamle! NATO rakam verdi
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