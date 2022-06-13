Giriş Tarihi: 13.6.2022 16:41Son Güncelleme: 13.6.2022 16:47
Son dakika | NATO'dan flaş açıklama: Güvenlik endişelerini ele almalıyız
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Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "En yakın zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin reddine sebep olan faktörlerin çözülmesi için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, "Tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız" ifadelerine yer verdi.
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Son dakika | NATO'dan flaş açıklama: Güvenlik endişelerini ele almalıyız