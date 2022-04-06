Son dakika | NATO’dan flaş açıklama: Ukrayna’nın acil yardıma ihtiyacı var, daha fazla destek verin

OTURUMLAR YARIN DA DEVAM EDECEK

Toplantının açılışını, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak açıklamalarıyla yapacak. Ardından bakanlar akşam yemeğine geçecek. Oturumların yarın da devam edeceği açılandı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.