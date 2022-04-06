Son dakika | NATO’dan flaş açıklama: Ukrayna’nın acil yardıma ihtiyacı var, daha fazla destek verin

Son dakika haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Brüksel'deki dışişleri bakanları zirvesi öncesi basına konuştu. Stoltenberg "Putin'in tüm Ukrayna'yı kontrol etme ve uluslararası düzeni yeniden yazma hırsını değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik. Rusya ordusu Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerliyor" dedi.
DAHA FAZLA DESTEK TALEBİ
Stoltenberg NATO'nun Ukrayna'yı destekleyeceğini belirterek Rusya'ya yönelik yaptırımların sürmesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz." sözlerine yer verdi.
NATO TOPLANIYOR: UKRAYNA GÜNDEMİ MASADA
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün bir araya gelerek öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alacak. İki gün sürecek toplantı, saat 19.00 civarında NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında başlayacak.
OTURUMLAR YARIN DA DEVAM EDECEK
Toplantının açılışını, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak açıklamalarıyla yapacak. Ardından bakanlar akşam yemeğine geçecek. Oturumların yarın da devam edeceği açılandı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.
ZELENSKİY DE BENZER BİR ÇAĞRIDA BULUNDU
Nitekim Zelenskiy de bugün İrlanda Parlamentosu'na seslenerek, "Halen bazı Avrupalı şirketlerin Rus pazarlarını terk etmediğini söyleyen Zelenskiy, "Yabancı politikaları Rus bankalarının küresel finansal sistemleriyle olan bağını kesmesi gerektiğine dair iknaya ihtiyacımız var" dedi.