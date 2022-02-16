SON DAKİKA: NATO’dan flaş Rusya açıklaması!

Son dakika haber... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Stoltenberg, "Rusya'dan gerilimi düşürecek adım görmedik. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki birliklerinin sayısı artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, askeri tatbikatlardaki görevlerini tamamlayan askeri birliklerinin geri çekilmeye başladığı iddialarına yanıt veren Stoltenberg, " Şimdiye dek Rusya'nın sahada gerilimi azalttığını gözlemlemedik. Rusya, birliklerini daima ileri-geri hareket ettirdi, bu çekilme olacağını teyit etmez. Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin sayısı artmaya devam ediyor. Biz diplomatik temas çerçevesinde 'müzakereye hazırız' mesajını iletmeyi sürdüreceğiz. Rusya'nın da diplomasiye başvurmasını umuyoruz. Moskova'dan diplomasiyle ilgili gelen olumlu mesajlar, temkinli bir iyimserliğe zemin oluşturuyor. Rusya'nın çekilip bekilmeyeceğini gözlemleyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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