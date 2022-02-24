SON DAKİKA: NATO’dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Dikkat çeken 4. madde detayı...

EK DENİZ VARLIKLARI YERLEŞTİRİYORUZ

Rusya'nın eylemlerinin Avrupa-Atlantik güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunun altının çizildiğini açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO, tüm müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir. İttifak'ın doğu kısmına ek savunma kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra ek deniz varlıkları yerleştiriyoruz. Güçlerimizin tüm olası durumlara yanıt verme hazırlığını artırdık.

Bugün Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında istişarelerde bulunduk. Tüm müttefikleri korumaya yönelik savunma planlamamız doğrultusunda, İttifak genelinde caydırıcılığı ve savunmayı daha da güçlendirmek için ek adımlar atmaya karar verdik."