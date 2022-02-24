SON DAKİKA: NATO’dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Dikkat çeken 4. madde detayı...

SON DAKİKA HABERLER: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler tüm dünya tarafından diken üstünde takip ediliyor. ABD ve NATO'nun sıcak çatışmaya katılıp katılmayacağı merak konusu iken Polonya'daki ABD üssünde hareketlilik yaşandığına dair bilgiler geliyor. Rusya'nın müdahalesi sonrası başlayan hareketlilik kameralara yansıdı. NATO'dan ise Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika açıklama geldi.
NATO'DAN FLAŞ KARAR!
NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tamamen haksız ve sebepsiz olan korkunç saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi. "Belarus'un da bu saldırıya olanak sağladığı için" kınandığının belirtildiği açıklamada, saldırının uluslararası hukukun ve Rusya'nın taahhütlerinin ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.
UKRAYNA'YA TAM DESTEK
Açıklamada, NATO'nun Ukrayna halkının ve onun meşru, demokratik olarak seçilmiş başkanının, parlamentosunun ve hükümetinin yanında olduğu, Ukrayna'nın karasuları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam destek verdiği ifade edildi.
"Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya, Ukrayna içindeki ve çevresindeki tüm güçlerini geri çekmeye, uluslararası insancıl hukuka tam olarak uymaya ve ihtiyacı olan herkese güvenli ve engelsiz insani erişim ve yardıma izin vermeye çağırıyoruz." denilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını da şiddetle kınandı.
RUSYA ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEYECEK
Açıklamada, Rusya'ya "en güçlü şekilde, seçtiği şiddet ve saldırganlık yolundan geri dönme" ve Rusya liderlerine, "eylemlerinin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenme" çağrısı yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Rusya çok ağır bir ekonomik ve siyasi bedel ödeyecek. NATO, ilgili paydaşlar ve AB de dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın iş birliği içinde olmaya devam edecektir."
EK DENİZ VARLIKLARI YERLEŞTİRİYORUZ
Rusya'nın eylemlerinin Avrupa-Atlantik güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunun altının çizildiğini açıklamada, şunlar kaydedildi:
"NATO, tüm müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir. İttifak'ın doğu kısmına ek savunma kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra ek deniz varlıkları yerleştiriyoruz. Güçlerimizin tüm olası durumlara yanıt verme hazırlığını artırdık.
Bugün Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında istişarelerde bulunduk. Tüm müttefikleri korumaya yönelik savunma planlamamız doğrultusunda, İttifak genelinde caydırıcılığı ve savunmayı daha da güçlendirmek için ek adımlar atmaya karar verdik."
WASHINGTON ANTLAŞMASININ 4. MADDESİ
Taraflar, içlerinden herhangi birinin siyasal bağımsızlık ve güvenliği, toprak bütünlüğü tehdit altına girdiğinde , içlerinden birinin talebi durumunda bir araya gelerek durumu müzakere edeceklerdir.
POLONYA'DAKİ ABD ÜSSÜNDE HAREKETİLİLİK
ABD'nin NATO güçleri kapsamında Doğu Avrupa'ya konuşlandığı askeri üslerde Rusya hareketliliği başladı. bu kapsamda Polonya'da bulunan ABD askerlerine "hazır ol" emrİ geldi.
Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi üzerine, "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirme" çağrısında bulundu. Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Muller yaptığı açıklamasında; "NATO'nun doğu kanadının acilen güçlendirilmesi gerekiyor. Bu tür kararların şimdiden alınması gerekiyor." dedi.
DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLER
Muller ayrıca, Ukrayna'daki Polonya diplomatik temsilciliklerinin "mümkün olduğu sürece" açık tutulacağını kaydetti.