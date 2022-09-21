SON DAKİKA: NATO’dan Rusya’nın restine rest: Putin için işler yolunda gitmiyor, nükleer savaşı kazanamaz

Batı'nın nihai amacının Rusya'yı bölmek ve yok etmek olduğunu belirten Putin, "Açık bir şekilde, 1991'de Sovyetler Birliği'ni bölmeyi başardıklarını, şimdi de Rusya'nın da çok sayıda düşman bölgeye bölünmesinin zamanının geldiğini söylüyorlar." dedi.

Putin, Batılı ülkelerin sivillere karşı saldırılarla Ukrayna savaşını 2014'te başlattıklarını anlatarak, "Bugünkü Kiev rejimi, Donbas sorununa barışçıl bir çözümü açıkça reddettikten ve nükleer silah elde etme arzusunu açıkladıktan sonra Donbas'ta yeni bir geniş çaplı saldırının kaçınılmaz olduğu kesinlikle açık hale geldi. Bu bağlamda, önleyici bir askeri harekat düzenleme kararı gerekliydi ve mümkün olan tek karardı." ifadelerini kullandı.