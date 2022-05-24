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Giriş Tarihi: 24.5.2022 13:14 Son Güncelleme: 24.5.2022 13:51

Son dakika | NATO'dan Türkiye açıklaması: Bir yol bulmalıyız

Son dakika | NATO’dan Türkiye açıklaması: Bir yol bulmalıyız

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları sürüyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg flaş bir açıklamada bulunarak, "Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulmak gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberleri: Rusya UYkrayna savaşı nedeniyle İskandinav ülkeleri İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya başvuracağını açıklamasının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Haklı gerekçeleri nedeniyle durumu veto eden Türkiye, söz konusu ülkelerin teröre verdiği desteği çekmesini istiyor.

"EN ÇOK ZARAR GÖREN ÜLKE"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Açıkalamasında NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı memnuniyetle kabul edeceğini ifade eden Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

İSVEÇ'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın teröre verdiği destek nedeniyle NATO kararını veto edeceğini açıklamıştı. Taraf ülkelerden ise konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Dün, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson açıklama yaparak, "Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Andersson, daha önce görüşmelerinde de Türkiye'nin endişelerini giderecebileceğini ifade etmişti.

FİNLANDİYA'DAN DA BENZER AÇIKLAMA

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Türkiye ile NATO üyeliğiyle ilgili sorunların çözüleceği konusunda iyimser olduğunu ifade ederek, Finlandiya'nın terör örgütü PKK'yı yakından izleyeceğine dair Türkiye'ye güvence verebileceğini aktardı.

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Son dakika | NATO'dan Türkiye açıklaması: Bir yol bulmalıyız
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