Son dakika | NATO’dan Türkiye açıklaması: Bir yol bulmalıyız

Son dakika haberleri: Rusya UYkrayna savaşı nedeniyle İskandinav ülkeleri İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya başvuracağını açıklamasının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Haklı gerekçeleri nedeniyle durumu veto eden Türkiye, söz konusu ülkelerin teröre verdiği desteği çekmesini istiyor.

"EN ÇOK ZARAR GÖREN ÜLKE"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Açıkalamasında NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı memnuniyetle kabul edeceğini ifade eden Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.