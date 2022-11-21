Son dakika | Ara buluculuk rolü dünyanın takdirinde! NATO’dan Türkiye ve Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dünya, tahıl krizi başta olmak üzere pek çok önemli hususta zor durumda kaldı. Türkiye ise hem Rusya hem de Ukrayna taraflarıyla kurabildiği başarılı diyalog sayesinde krizlerin çözülmesinde önemli bir rol oynadı.