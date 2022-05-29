SON DAKİKA: Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak sırra kadem bastı! Kuleyle bağlantısı kesildi...

Son dakika haberleri: Nepal'in turist kenti Pokhara'dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildiği ve kaybolduğu açıklandı. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tara Air şirketine ait uçakta mürettebat ile birlikte 22 kişinin bulunduğu aktarıldı.

UÇAĞIN ROTASI

Küçük uçağın başkent Katmandu'nun yaklaşık 200 km kuzeybatısındaki turistik Pokhara kasabasından yaklaşık 80 km kuzeybatıdaki Jomsom'a uçtuğu belirtildi. Bir havayolu yetkilisi, uçağın milliyetleri bilinmemekle birlikte dört Hintli ve diğer iki yabancıyı taşıdığını söyledi.