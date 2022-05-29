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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Nepal'de 22 kişiyi taşıyan uçak sırra kadem bastı! Kuleyle bağlantısı kesildi...
Giriş Tarihi: 29.5.2022 10:56 Son Güncelleme: 29.5.2022 11:47

SON DAKİKA: Nepal'de 22 kişiyi taşıyan uçak sırra kadem bastı! Kuleyle bağlantısı kesildi...

İHA
SON DAKİKA: Nepal’de 22 kişiyi taşıyan uçak sırra kadem bastı! Kuleyle bağlantısı kesildi...

Son dakika haberi: Nepal'in turist kenti Pokhara'dan ülkenin batısına giden uçağın kuleyle bağlantısı havalandıktan bir süre sonra kesildi. Uçakta mürettebatla birlikte 22 kişinin olduğu ifade edildi.

Son dakika haberleri: Nepal'in turist kenti Pokhara'dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildiği ve kaybolduğu açıklandı. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tara Air şirketine ait uçakta mürettebat ile birlikte 22 kişinin bulunduğu aktarıldı.

UÇAĞIN ROTASI

Küçük uçağın başkent Katmandu'nun yaklaşık 200 km kuzeybatısındaki turistik Pokhara kasabasından yaklaşık 80 km kuzeybatıdaki Jomsom'a uçtuğu belirtildi. Bir havayolu yetkilisi, uçağın milliyetleri bilinmemekle birlikte dört Hintli ve diğer iki yabancıyı taşıdığını söyledi.

NEPAL'İN ZORLU HAVA KOŞULLARI

Dünyanın en yüksek dağına ev sahipliği yapan Nepal, değişken hava koşulları ve zorlu dağ konumlarındaki uçak pistleri ile geniş iç hava ağında bir kaza kaydına sahiptir.

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SON DAKİKA: Nepal'de 22 kişiyi taşıyan uçak sırra kadem bastı! Kuleyle bağlantısı kesildi...
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