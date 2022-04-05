Son dakika | New York’ta korku dolu dakikalar! Metroda bir saldırgan tartıştığı adamın boynunu maket bıçağıyla kesti

Alınan bilgilere göre, 40 yaşlarındaki adam ile kapüşonlu giyen 30 yaşlarında bir adam metroda tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine 30 yaşlarındaki adam cebinden çıkardığı maket bıçağı ile diğer adamın boynunu kesti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, bölgeye sevk edilen ekipler yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Öte yandan polis her yerde kaçan saldırganı arıyor. Olayla ilgili açıklama yapan bir New York polisi, "Şüpheli erkek, koyu tenli, 30'larında gri bir sweatshirt giyiyor. İstasyondan yaya olarak kaçtı" sözlerine yer verdi.