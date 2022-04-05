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Giriş Tarihi: 5.4.2022 14:58 Son Güncelleme: 5.4.2022 15:04

Son dakika | New York'ta korku dolu dakikalar! Metroda bir saldırgan tartıştığı adamın boynunu maket bıçağıyla kesti

Son dakika | New York’ta korku dolu dakikalar! Metroda bir saldırgan tartıştığı adamın boynunu maket bıçağıyla kesti

Son dakika haberi: ABD'nin New York kentindeki metroda korku dolu bir olay yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir adam tartıştığı adamın boynunu maket bıçağı ile kesti.

Alınan bilgilere göre, 40 yaşlarındaki adam ile kapüşonlu giyen 30 yaşlarında bir adam metroda tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine 30 yaşlarındaki adam cebinden çıkardığı maket bıçağı ile diğer adamın boynunu kesti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, bölgeye sevk edilen ekipler yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Öte yandan polis her yerde kaçan saldırganı arıyor. Olayla ilgili açıklama yapan bir New York polisi, "Şüpheli erkek, koyu tenli, 30'larında gri bir sweatshirt giyiyor. İstasyondan yaya olarak kaçtı" sözlerine yer verdi.

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Son dakika | New York'ta korku dolu dakikalar! Metroda bir saldırgan tartıştığı adamın boynunu maket bıçağıyla kesti
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