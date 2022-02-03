Son dakika: Nijerya açıklarında büyük patlama! Petrol üretim gemisi alev alev yandı

Nijerya açıklarında 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip bir petrol üretim gemisinde patlama meydana geldi. Trinity Spirit şirketine ait 22 bin varil petrol işleme, 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip petrol üretim gemisinin CEO'su patlamayı doğruladı.