Son dakika: Nijerya açıklarında büyük patlama! Petrol üretim gemisi alev alev yandı

Nijerya açıklarında 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip bir petrol üretim gemisinde patlama meydana geldi. Trinity Spirit şirketine ait 22 bin varil petrol işleme, 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip petrol üretim gemisinin CEO'su patlamayı doğruladı.
Patlamada hayatını kaybeden olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, ilk gelen bilgilere göre ölü sayısının 10'un üzerinde olması bekleniyor.
Patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor.
Nijerya açıklarında petrol üretim gemisi patladı | Video
Yapılan açıklamaya göre patlamanın Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında Nijer Nehri deltasına yakın Escravos terminali yakınında yaşandığı ifade edildi.