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Giriş Tarihi: 23.4.2022 20:01 Son Güncelleme: 23.4.2022 20:18

Son dakika: Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Nijerya’da petrol rafinerisinde patlama: 100 kişi hayatını kaybetti

Son dakika bilgisine göre Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece bir yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece bir yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah, yaptığı açıklamada, dün gece Rivers eyaletinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama yaşandığını belirtti.

Opiah, patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişinin yanarak can verdiğini ifade etti.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.

Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Nijerya'nın Rivers eyaletinde Ekim 2021'de de yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son dakika: Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100 kişi hayatını kaybetti
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