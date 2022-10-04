Son dakika | Nobel Fizik Ödülleri sahiplerini buldu!

NOBEL TIP ÖDÜLÜ'NÜ SVANTE PAABO KAZANMIŞTI

Dün ise İsveçli bilim insanı Svante Paabo, `insan evrimi` ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla 2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu. Paabo, modern insan genomu ve soyu tükenmiş olan Neandertaller ile Denisovalıları karşılaştıran ve türler arasında bir ilişki olduğunu gösteren araştırmalara öncülük etti.