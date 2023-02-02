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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı planı! Türkiye'den sert tepki...
Giriş Tarihi: 2.2.2023 14:06 Son Güncelleme: 2.2.2023 14:22

Son dakika: Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı planı! Türkiye'den sert tepki...

Son dakika... İsveç, Hollanda, Danimarka... Son dönemlerde ifade özgürlüğü kisvesi altında islam düşmanı hamleler peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak 'Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin' öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Son dakika: Norveç’te Kur’an-ı Kerim’e saldırı planı! Türkiye’den sert tepki...

Avrupa'da son dönemlerde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar geliyor. İsveç'te Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı KErim yakma skandalının ardından Avrupa'dan peş peşe skandal eylemler gelmeye devam ediyor. Rasmus Paludan önce İsveç'te ardından Danimarka'da polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Öte yandan nezer bir saldırı da Hollanda'da PEGIDA tarafından gerçekleştirilmişti. İfade özgürlüğü kisvesi kapsamında yapılan bu saldırının bir benzerinin de Norveç'te yapılacağı öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Norveç'in Ankara Büyükelçisi, 'Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin' öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı planı! Türkiye'den sert tepki...
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