Son dakika | Operasyonlar devam edecek mi? Putin’den flaş açıklama

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. Son olarak geçen hafta ortaya çıkan Ukayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Buça görüntüleri uluslararası alanda tepki çekti. Öte yandan tüm dünyada savaşın bitmesi için çağrılar yapılıyor. 'Savaş bitecek mi?' sorusuna Rusya'nın Uzak Doğusu'nda bulunan Vostochy Uzay Üssü'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Rusya lideri Vladimir Putin son noktayı koydu.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Vladimir Putin bir son dakika açıklamasında bulunarak operasyonların başarıya ulaşana kadar devam edeceğini söyledi. Putin açıklamasında, Ukrayna'da askeri operasyon düzenleyerek Rusya'yı koruyoruz. Başka seçeneceğimiz yoktu. Dünyanın geri kalanından izole olma gibi bir planımız yok. Ukrayna'da başarılı olana kadar operasyonlara devam edeceğiz. Zaten Rusya'yı izole etmek de imkansız" sözlerine yer verdi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Donbas'taki 'soykırım' artık tolere edilemez' sözlerine yer verdi. Ayrıca Putin bu 'özel askeri operasyonda' hedeflerine ulaşacakları konusunda hiçbir şüphelerinin olmadığını da dile getirdi.