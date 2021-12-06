Son dakika: Pakistan’da askeri helikopterin düştü

Son dakika haberleri... Pakistan'ın yüksek dağlık bölgesi Siaçin'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, Siaçin'de orduya ait helikopterin düştüğü belirtildi. Açıklamada, kaza sonucu helikopterdeki 2 pilotun yaşamını yitirdiği, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi.

Siaçin Buzulu, Karakurum Dağları'nın doğusunda Pakistan, Hindistan ve Çin toprakları arasında bulunuyor.

Öte yandan Siaçin, Pakistan ve Hindistan arasında 1984-2003 döneminde çatışmalara sahne olmasıyla "dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak adlandırılıyor.