Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Pakistan'da askeri helikopterin düştü
Giriş Tarihi: 6.12.2021 13:55

Son dakika: Pakistan'da askeri helikopterin düştü

AA
Son dakika: Pakistan’da askeri helikopterin düştü

Son dakika haberleri… Pakistan’ın Siaçin bölgesinde askeri bir helikopterin yere çakıldığı bildirildi. Ülke basınına yansıyan haberlere göre olay yerinde iki pilot hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Pakistan'ın yüksek dağlık bölgesi Siaçin'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, Siaçin'de orduya ait helikopterin düştüğü belirtildi. Açıklamada, kaza sonucu helikopterdeki 2 pilotun yaşamını yitirdiği, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı kaydedildi.

Siaçin Buzulu, Karakurum Dağları'nın doğusunda Pakistan, Hindistan ve Çin toprakları arasında bulunuyor.

Öte yandan Siaçin, Pakistan ve Hindistan arasında 1984-2003 döneminde çatışmalara sahne olmasıyla "dünyanın en yüksek savaş alanı" olarak adlandırılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Pakistan'da askeri helikopterin düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA