Pakistan’da son dakika gelişme | Pakistan Başbakanı Han’ın çağrısı üzerine Meclis feshedildi

Pakistan'dan son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Dün Pakistan Başbakanı İmran Han, kendisine karşı yarın gerçekleştirilecek güvensizlik oylaması öncesi yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." çıkışında bulunmuştu. Bugün gelen son dakika haberine göre, Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, erken seçim isteyen Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti.

İMRAN HAN'DAN ABD ÇIKIŞI

Başbakan Han, Başbakanlık Konutu'nda yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Han, 8 Mart'ta Washington'daki Büyükelçilerinin ABD'li yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona "tehdit mektubunun" verildiğini dile getirmişti.

Mektupta, "İmran Han giderse Pakistan affedilecek, aksi halde sonuçları olacak." şeklinde ifadelerin yazılı olduğunu aktaran Han, "(ABD'li yetkililer) Rusya ziyaretinin İmran Han'ın kendi kararı olduğunu ifade ediyor. Halbuki bu karar, Dışişleri Bakanlığı, ordu ve üst düzey kurumlar ile görüşülerek alındı." ifadesini kullanmıştı.

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