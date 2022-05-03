SON DAKİKA: Papa Rusya’ya gitmek istiyor! ’Putin’den hala cevap bekliyorum, korksam da ısrar ediyorum...’

Papa, daha önce gündeme gelen Kiev'e ziyaretiyle alakalı, "Şu anda Kiev'e gitmiyorum. Önce Moskova'ya gitmeliyim, önce Putin ile görüşmeliyim. Gitmem gerektiğini hissediyorum. Ben de bir rahibim, başka ne yapabilirim? Elimden geleni yaparım eğer Putin, kapıyı açarsa…" yorumunu yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri, Ukrayna'daki silahlanmaya yönelik herhangi bir yorum yapamayacağını ancak şu anki savaşların üretilen silahları test etmek için olduğunu kaydetti.