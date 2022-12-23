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Giriş Tarihi: 23.12.2022 14:37 Son Güncelleme: 23.12.2022 15:08

Son dakika... Paris'te silah sesleri: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız televizyon kanalı BFM TV'ye göre açılan ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Reuters haber ajansı saldırıda 2 kişinin öldüğünü açıkladı

Son dakika... Paris’te silah sesleri: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 yaşlarında bir kişinin etrafa silahla ateş açması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı. Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.

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Son dakika... Paris'te silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
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