Giriş Tarihi: 27.10.2021 18:10Son Güncelleme: 27.10.2021 18:13
Son dakika: Paris'te şüpheli çanta paniği! Tren istasyonu boşaltıldı
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Son dakika haberleri: Fransa’nın başkenti Paris’teki Gare Du Nord tren istasyonu şüpheli bir çanta bulunması nedeniyle boşaltıldı. Yapılan son dakika açıklamasına göre; tren seferleri yerel saatle 18.00'de yeniden başlayacak.
Son dakika haberleri: Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare Du Nord tren istasyonu şüpheli bir çanta bulunması nedeniyle kapatıldı.
Yapılan açıklamaya göre; tren seferleri yerel saatle 18.00'de yeniden başlayacak.
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Son dakika: Paris'te şüpheli çanta paniği! Tren istasyonu boşaltıldı