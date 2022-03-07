SON DAKİKA | Pentagon'dan o iddiayı doğruladı! "Rusya, Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topluyor"

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu tarafından başlatılan savaş 12'nci gününde. Çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Savaş hava, kara ve denize yakın noktalarda şiddetlenerek devam ederken Ukrayna'nın sokak sokak savunma politikasını da hayata geçirmesiyle birçok şehrin merkezinde çatışmalar alevlendi. ABD basını ise bomba bir iddia ortaya attı.
"RUSYA, SURİYE'DEN YABANCI SAVAŞÇI TOPLUYOR"
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.
Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.
MAAŞ VE SINIRLI SÜREYLE SÖZLEŞME ÖNERİSİ
Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.
ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti.
PENTAGON İDDİALARI DOĞRULADI
Öte yandan, söz konusu iddialar ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı'ndan da (Pentagon) açıklama geldi. Pentagon'dan üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söyledi.Ukrayna'nın savaş uçağı talebine ilk ret komşusundan geldi: Bu savaşın tarafı değiliz