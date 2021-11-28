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Giriş Tarihi: 28.11.2021 14:38 Son Güncelleme: 28.11.2021 15:09

Son dakika | Peru 7.5 şiddetinde deprem ile sarsıldı

DHA
Son dakika | Peru 7.5 şiddetinde deprem ile sarsıldı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC) Peru’nun Barranca bölgesine 42 km uzaklığında 7.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, sahil kenti Barranca'nın 42 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Yerin 112,5 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Son dakika! Peru’da 7.5 büyüklüğünde deprem | Video

Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.

ATEŞ ÇEMBERİ'NDE YER ALIYOR

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son dakika | Peru 7.5 şiddetinde deprem ile sarsıldı
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