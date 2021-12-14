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Giriş Tarihi: 14.12.2021 19:33 Son Güncelleme: 14.12.2021 20:12

Son dakika: Pfizer duyurdu! Omicron varyantına karşı yüzde 89 etkili...

Son dakika: Pfizer duyurdu! Omicron varyantına karşı yüzde 89 etkili...

Son dakika haberleri: ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına karşı geliştirdiği ilacın, ölüm riski ve hastaneye yatışlara karşı yüzde 89 önleyici etkisi olduğunu açıkladı.

Son dakika haberleri: Pfizer'ın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, omicron varyantına karşı geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid'in 2 bin 246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai veriler ışığında ölüm riski ve hastaneye yatışlara karşı yüzde 89 önleyici etkisi olduğu belirtildi.

KASIM AYINDA FDA'YA BAŞVURU YAPILMIŞTI

Pfizer, 16 Kasım'da Paxlovid'in orta ve yüksek riskli hastalarda acil kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayına başvurmuştu.

FDA'nın birkaç hafta içinde Pfizer'ın ve Merck firmasının daha az etkili Kovid-19 ilacına izin verip vermeyeceğini açıklaması bekleniyor.

ECZANEDEN ALINIP KULLANILABİLECEK

Onay alması durumunda, iki firmanın ilaçları da Amerikalı Kovid-19 hastaları tarafından eczaneden alınıp kullanılabilecek.

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Son dakika: Pfizer duyurdu! Omicron varyantına karşı yüzde 89 etkili...
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