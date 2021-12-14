Son dakika: Pfizer duyurdu! Omicron varyantına karşı yüzde 89 etkili...

Son dakika haberleri: Pfizer'ın internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, omicron varyantına karşı geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid'in 2 bin 246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai veriler ışığında ölüm riski ve hastaneye yatışlara karşı yüzde 89 önleyici etkisi olduğu belirtildi.