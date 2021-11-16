Son dakika | Polonya Belarus sınırında çatışma!

SINIRDA ÇATIŞMA

Göçmenler ile Polonya tarafındaki güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi. Polonya tarafından göçmenlere tazyikli su ile müdahale edildi.

SON DAKİKA: Polonya - Belarus sınırında göçmenlere insanlık dışı müdahale | CANLI YAYIN|





AB-BELARUS KRİZİ DERİNLEŞİYOR



Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'a yönelik yaptırımların genişletileceğini duyurdu. Borrell, "Yaptırımlar her zaman etkilidir çünkü insanları etkiler. Zenginliklerini ve hareket kapasitelerini etkilerler. Yeni bir yaptırım paketini onaylayacağız. Havayollarına, seyahat acentelerine ve sınırlarımızdaki bu yasadışı göçmen krizine dahil olan herkese tüm yaptırımları uygulamak için çerçeveyi genişleteceğiz" dedi.