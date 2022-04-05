Son dakika| Putin ’Bunu kimse unutmasın’ diyerek resti çekti: İki ucu keskin silah...

Putin, "Gelişmiş ülkelerin ekonomi, enerji, gıda politikalarındaki hataları, tüm dünyada gıda ürünleri fiyatlarında keskin bir artışa yol açtı. Bu durum, son haftalarda sadece derinleşiyor. Ortaklarımızı, onların ekonomi ve enerji alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkma ve bu bağlamda oluşan sorunları yine bizim zararımıza olacak şekilde çözme girişimlerini gözlemliyoruz. Bazı Avrupa ülkelerinin şirketimiz Gazprom üzerindeki baskı da dahil olmak üzere dünyadaki enerji sektöründe durum kötüleşmesine neden oluyor" dedi.