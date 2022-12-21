Son dakika | Putin tarih vererek duyurdu: ’Durdurulamaz’ dediği füzeleri kullanacak...

MOSKOVA: DÜNYANIN HER YERİNİ VURABİLİR

Moskova Avangard'ın dünyadaki herhangi bir hedefi 30 dakikadan daha kısa sürede vurduğunu iddia ediyor ve diğer Rus silahlarında olduğu gibi Batı'nın bunu durdurmak için hiçbir seçeneği olmadığını vurguluyor.