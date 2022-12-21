Son dakika | Putin tarih vererek duyurdu: ’Durdurulamaz’ dediği füzeleri kullanacak...

Son dakika haberi... Putin yaptığı son dakika açıklamasında korkutan ifadeler kullandı. Daha önce 'Durdurulamaz' diye nitelendirilen Zirkon hipersonik füzelerinin Rusya Ukrayna savaşında kullanılacağını dile getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, hipersonik füze sisteminin, Rus kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağını vurgularken Avangard füze sistemine ait görüntüler Avrupa'da adeta deprem etkisi yaratmıştı.
SES HIZININ 27 KATI HIZLA HEDEFLERİ VURABİLİYOR
Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilk olarak 2018'de tanıttığı Avangard hipersonik Füze Sistemi, ses hızının 27 katı hızla hedefleri vurabiliyor.
Ölümcül silah hipersonik uçuş, yön ve irtifa manevraları yapma ve her türlü füze savunmasını aşma yeteneğine sahip.
MOSKOVA: DÜNYANIN HER YERİNİ VURABİLİR
Moskova Avangard'ın dünyadaki herhangi bir hedefi 30 dakikadan daha kısa sürede vurduğunu iddia ediyor ve diğer Rus silahlarında olduğu gibi Batı'nın bunu durdurmak için hiçbir seçeneği olmadığını vurguluyor.