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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Putin tarih vererek duyurdu: 'Durdurulamaz' dediği füzeleri kullanacak...
Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:26 Son Güncelleme: 21.12.2022 15:46

Son dakika | Putin tarih vererek duyurdu: 'Durdurulamaz' dediği füzeleri kullanacak...

Rusya Ukrayna savaşı birinci yılına yaklaşırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Putin'in canavarı olarak nitelendirilen Zirkon hipersonik füzeleri o tarihten itibaren kullanılmaya başlanacak.

Son dakika | Putin tarih vererek duyurdu: ’Durdurulamaz’ dediği füzeleri kullanacak...

Son dakika haberi... Putin yaptığı son dakika açıklamasında korkutan ifadeler kullandı. Daha önce 'Durdurulamaz' diye nitelendirilen Zirkon hipersonik füzelerinin Rusya Ukrayna savaşında kullanılacağını dile getirdi.


Rusya Savunma Bakanlığı, hipersonik füze sisteminin, Rus kuvvetlerinin savaş yeteneklerini artıracağını vurgularken Avangard füze sistemine ait görüntüler Avrupa'da adeta deprem etkisi yaratmıştı.

İngiliz medyası füze sisteminin görüntülerine yer verdikleri haberlerinde 'Avangard canavarı' ifadesine yer verdimiş ve bunu Rusya'nın Batı'ya son tehdidi olarak yorumlamıştı.

SES HIZININ 27 KATI HIZLA HEDEFLERİ VURABİLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ilk olarak 2018'de tanıttığı Avangard hipersonik Füze Sistemi, ses hızının 27 katı hızla hedefleri vurabiliyor.
Ölümcül silah hipersonik uçuş, yön ve irtifa manevraları yapma ve her türlü füze savunmasını aşma yeteneğine sahip.

MOSKOVA: DÜNYANIN HER YERİNİ VURABİLİR

Moskova Avangard'ın dünyadaki herhangi bir hedefi 30 dakikadan daha kısa sürede vurduğunu iddia ediyor ve diğer Rus silahlarında olduğu gibi Batı'nın bunu durdurmak için hiçbir seçeneği olmadığını vurguluyor.

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Son dakika | Putin tarih vererek duyurdu: 'Durdurulamaz' dediği füzeleri kullanacak...
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